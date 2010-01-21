В Черкасской области увеличилось сельхозпроизводство

В Черкасской области по итогам 2009 года общий объем производства продукции сельского хозяйства увеличился на 9% по сравнению с 2008 годом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, в сельскохозяйственных предприятиях области объем производства вырос на 14,1%, в хозяйствах населения – на уменьшился на 1,7%. Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств Черкасской области в сопоставимых ценах 2005 года составил 6,8 млрд. грн.

Производство продукции растениеводства во всех категориях хозяйств сократилось на 1,6% по сравнению с 2008 годом, в частности, в сельхозпредприятиях – на 4,1%.

По данным облстата, урожай сахарной свеклы по сравнению с 2008 годом уменьшился на 29,4%, рапса – на 64,3%. В то же время урожай зерновых и зернобобовых увеличился на 7,3%, подсолнечника – на 28,7%, сои – на 34,1%, овощей – на 11,2%, плодов и ягод – на 6%.