"Украгролизинг" передал аграриям сельхозтехнику на 185 млн. грн.

ОАО "Национальная акционерная компания "Украгролизинг" в 2009 г. поставило аграриям 851 ед. сельскохозяйственной техники на сумму 185 млн. грн. (в 2008 г. - 1,5 тыс. ед. на 185,7 млн. грн.), сообщает АПК-Информ.

Как сообщили в пресс-службе компании, в 2009 г. аграриям поставлены трактора на сумму 62 млн. грн. (273 ед.), тогда как в 2008 г. – на 53 млн. грн.

Кроме того, в прошлом году передано в лизинг 79 зерноуборочных комбайнов на 62,5 млн. грн. (в 2008 г. – 94 ед.), 317 ед. почвообрабатывающей и посевной техники на 37 млн. грн. (162 ед. на 14,5 млн. грн.), 97 ед. оборудования для животноводства и птицеводства (24 ед.), а также свеклоуборочная и кормоуборочная техника, машины для химической защиты растений и др.

В пресс-службе отметили, что по договорам поставки техники предприятиями сельхозмашиностроения НАК "Украгролизинг" перечислила 194,1 млн. грн., в том числе 100 млн. грн. составили средства стабилизационного фонда.

В числе машзаводов - постоянных партнеров "Украгролизинга" – НПП "Херсонский машзавод", Харьковский тракторный завод, ОАО "Червона Зирка", ПП "Агро-Союз", "Уманьферммаш", ПО "Южмаш", ОАО "Барцлав", ПО "Техна", Карловский машзавод.

НАК "Украгролизинг" создана правительством для обеспечения аграриев сельхозтехникой по лизинговым схемам.

В феврале 2009 г. правление компании возглавил Николай Шпак - сын народного депутата от Блока Литвина Василия Шпака.

В прошлом году правительство Украины приняло ряд постановлений, которыми были одобрены кредиты под государственные гарантии в сумме более $1 млрд. на приобретение молоковозов и зернохранилищ, однако Президент Украины Виктор Ющенко своими указами останавливал их действие, мотивируя превышением определенной госбюджетом-2009 суммы предоставления госгарантий.

В январе-сентябре 2009 г. компания получила 12,01 млн. грн. чистого убытка, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2008 г., чистый доход за этот период снизился на 30% - до 24,85 млн. грн.

Кабинет министров Украины в начале ноября прошлого года утвердил финансовый план "Украгролизинга" на 2009 г. с чистой прибылью более 6 млн. грн.