«Оболонь» снизила производство пива

ЗАО «Оболонь», один из крупнейших производителей пива и безалкогольных напитков, по итогам 2009 года выпустило 96,6 млн. дал пива, что на 14,8% меньше, чем в 2008 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

При этом в компании отметили, что в 2009 году пивная отрасль Украины продолжала оставаться под значительным влиянием экономического кризиса, в связи с чем произошло общее падение производства пива на 6,3%.

«В частности, в 2009 году произошло уменьшение покупательской способности населения из-за снижения реальных доходов, а сужение кредитных программ банков обусловило ограничение оборотных средств. Кроме того, правительство инициировало в разгар пивного сезона с нарушением закона повышение акцизов на пиво в два раза, что вызвало рост цен на продукцию», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что «Оболонь» закрепила свой статус крупнейшего экспортера пива из Украины. В 2009 году компания развивала экспортную программу и реализовала за границей 80% пива, экспортированного из Украины. В целом за 12 месяцев прошлого года компания экспортировала 27 млн. дал пива.

Справка УНИАН. ЗАО «Оболонь» – крупный национальный производитель пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и 6 предприятий в регионах Украины. Основные бренды компании: «Оболонь», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора».