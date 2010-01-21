В Крыму урожай картофеля увеличился

В Крыму в 2009 году валовой сбор картофеля составил 4 млн. 14,4 тыс. ц, что на 14,8% больше по сравнению с 2008 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

При этом в 2009 году урожай картофеля собран на площади 26,8 тыс. га, что больше по сравнению с 2008 г. на 9,8%. Урожайность с 1 га увеличилась на 6,1 ц - до 149,7 ц/га.

Кроме того, в 2009 г. в Крыму валовой сбор овощей увеличился на 29,6% и составил 3 млн. 706 тыс. ц. При этом убранная площадь возросла на 28,2% - до 22,3 тыс. га, урожайность - на 1,9 ц - до 166,5 ц/га.

Как сообщал УНИАН, в 2008 г. в Крыму производство картофеля против 2007 г. увеличилось на 87,2% - до 349,8 тыс. т. Валовой сбор овощей увеличился на 36,2% и составил 286,1 тыс. т.