В Крыму производство виноматериалов уменьшилось

В Крыму в 2009 году произведено 8,86 млн. дал виноматериалов, что на 3,1% меньше по сравнению с 2008 годом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

В общем объеме виноматериалов наибольшая доля приходится на виноматериалы для крепленых вин - 49,5% (4,4 млн. дал), их выработка в 2009 г. увеличилась на 4,4%.

Коньячные виноматериалы составили 12,8% (1,1 млн. дал), их производство увеличилось на 51,8%.

Доля виноматериалов для столовых вин в общем объеме составила 18,6% (1,6 млн. дал), их производство уменьшилось на 12,2%.

Также уменьшилось производство виноматериалов для шампанских и игристых вин на 37,8%, их доля в общем объеме составила 8,8% (777,7 тыс. дал).

Как сообщал УНИАН, за 2009 год предприятия Крыма переработали на виноматериалы 108,1 тыс. т винограда (85,8% к уровню 2008 г.). В 2009 году в Крыму валовой сбор винограда составил 1 млн. 252,5 тыс. ц, или на 7,2% больше, чем в 2008 г.