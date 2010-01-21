Срок выдачи госактов на землю - зо дней

Кабинет министров Украины предлагает установить 30-дневный срок для выдачи гражданам государственных актов на право собственности на землю.

Об этом говорится в законопроекте №5536 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно процедуры удостоверения права собственности на землю», внесенном в парламент 19 января т.г.

Согласно документу, при приобретении права собственности на земельный участок несколькими приобретателями или в случае отсутствия на государственном акте на право частной собственности на землю, государственном акте на право собственности на землю (земельный участок) места для проставления отметки о переходе права собственности на земельный участок приобретателю или отчуждателю земельного участка в течение 30 календарных дней со дня подачи им в орган, осуществляющий выдачу акта, документов, предусмотренных законодательством, выдается государственный акт на право собственности на земельный участок.

При этом предлагается установить, что нарушение должностным лицом установленного законодательством срока выдачи государственного акта на право собственности на земельный участок влечет за собой взыскание штрафа от 20 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В то же время действия, совершенные должностным лицом, с которого в течение года взыскали административный штраф за такое же нарушение, влекут за собой наложение штрафа от 50 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.