Завтра в Украине ожидается понижение температуры воздуха

22 января на территории Украины ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег ночью пройдет в центральных областях, в Крыму и Приазовье умеренный снег, днем в северных областях без существенных осадков. В Крыму местами гололед, на дорогах страны гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной частях отдельные порывы 15-20 м/с, метели.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

Температура на протяжении суток будет колебаться от 11° до 16° мороза, в северной части и в Карпатах ночью местами 20-23°; в южных областях ночью и днем 8-13° мороза, в Закарпатье и в Крыму 2-7° мороза, на Южном побережье Крыма 0-3° тепла.

В Киевской области облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура на протяжении суток по области 11-16° мороза, ночью местами до 20°. По г. Киеву 13-15° мороза.