Поголовье КРС в Черкасской обл. сократилось

Численность поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах Черкасской области в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, уменьшилась на 4,2%, в том числе численность коров – на 4,9%, овец и коз на 3,6%.

В тоже время, численность свиней увеличилось на 13,5%, птицы – на 64,8%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Население Черкасской области в прошлом году содержало 38,8% от общей численности КРС (в 2008 г. - 40,9%), в т.ч. коров - 54,9% (57,1%). Свиней в хозяйствах населения содержалось 49,3% от общей численности (в 2008 г. - 53,3%), овец и коз - 88% (88,4%), птицы всех видов - 17,4% (27,9%).

По состоянию на 1 января 2010 года, в сельскохозяйственных предприятиях Черкасской области было в наличии кормов всех видов 294,6 тыс. тонн кормовых единиц, что 12% больше, чем на 1 января 2009 года, в т.ч. концентрированных кормов - 103,8 тыс. т кормоединиц (на 17% меньше). В расчете на одну условную голову КРС приходилось по 5,0 ц кормоединиц кормов всех видов, в т.ч. концентрированных - по 1,8 ц кормоединиц (на 1 января 2009 г. - соответственно 6,9 ц и 3,3 ц кормоединиц).