В Черкасской обл. производство мяса выросло

За прошлый год в Черкасской области выработано 348,8 тыс. тонн мяса, что на 23,6% больше, чем в 2008 году,

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, произведено также 491 тыс. тонн молока всех видов, что на 0,5% меньше уровня 2008 года, и 669,3 млн. штук яиц, что на 0,8% меньше, чем в 2008 году.