В Винницкой обл. сократилось производство круп

В 2009 году предприятия Винницкой области выработали 5,474 тыс. тонн круп, что на 8,4%, или на 0,5 тонны меньше, чем в 2008 году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что сокращение производства круп в 2009 г. в Винницкой области состоялось в связи с дефицитом сырья.

В частности, в декабре 2009 г., по сравнению с ноябрем 2009 г., производство круп перерабатывающими предприятиями Винницкой области сократилось на 47,7%, или 472 тонны, – до 521 тонны. По сравнению с декабрем 2008 года, в декабре 2009 года производство круп сократилось на 4,23%, или на 23 тонн.

В 2009 г. предприятия г. Казатин сократили производство круп на 23,7%, Липовецкого района - на 45%, Винницкого района - увеличили на 5,7% и Погребищенского района - на 3,8%.

Справка УНИАН. Производством круп в Винницкой области занимается 6 предприятий.