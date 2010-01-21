В Крыму поголовье КРС уменьшилось

Симферополь. 21 января. УНИАН. В хозяйствах всех категорий Автономной Республики Крым, по состоянию на 1 января 2010 г., поголовье крупного рогатого скота составило 183,3 тыс. голов, что на 0,4% меньше по сравнению с 1 января 2009 г., в том числе поголовье коров - 87,8 тыс. (на 0,5% меньше).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

В сельскохозяйственных предприятиях общая численность крупного рогатого скота уменьшилась на 21,7%, коров стало меньше на 3,3%. В хозяйствах населения поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 6,8%, коров - сократилось на 0,1%.

Общая численность поголовья свиней в Крыму на 1 января т.г. составила 169,9 тыс. голов, что на 5% больше, чем на начало 2009 г. Прирост поголовья свиней в сельскохозяйственных предприятиях составил 16,6%, при этом в хозяйствах населения наблюдается его сокращение на 6,3%.

Численность поголовья овец и коз в целом в Крыму за прошлый год увеличилась на 3,3% - до 339,3 тыс. голов, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях - на 0,5%, а в хозяйствах населения - на 3,7%.

Общее поголовье птицы, по сравнению с 1 января 2009 г., увеличилось на 2,1% и составило 11 128,8 тыс. голов, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях - на 4,0%, при этом в хозяйствах населения оно снизилось на 0,4%.

Как сообщал УНИАН, в Крыму на 1 декабря 2009 г. поголовье крупного рогатого скота составило 189,6 тыс. голов, или на 0,8% больше по сравнению с 1 декабря 2008 г.