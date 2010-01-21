Кременчугский хлебокомбинат повышает цены на социальные сорта хлеба

ОАО "Кременчугский хлебокомбинат" (г. Кременчуг. Полтавская обл.) с 28 января повышает цены на социальные сорта хлеба на 15-25 коп.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила председатель правления предприятия Галина ОЛЕЙНИК.

По ее словам, с 28 января подорожают популярные сорта хлеба такие, как белый формовый - на 10%, или на 25 коп., - до 2,60 грн., ржано-пшеничный - на 6%, или на 15 коп., - до 2,65 грн., а батон - на 8%, или на 20 коп., - до 2,80 грн.

"Причина повышения - мы в январе подняли минимальную зарплату и постепенно повышается стоимость муки. Исходя из экономических предпосылок, мы должны были поднять цену еще в декабре, но не стали идти на эти меры перед новым годом и праздниками", - сказала Г.ОЛЕЙНИК.

Она также заявила, что после повышения цены на хлеб будут не выше, чем у других производителей в области, так как те подняли цены еще раньше.

Справка УНИАН. ОАО "Кременчугский хлебокомбинат" - монополист по поставке хлеба в Кременчуге. Значительная часть продукции реализуется в Глобинском, Кременчугском, Козельщанском, Кобеляцком районах области. Предприятие выпекает около 40 тыс. тонн хлеба в сутки.