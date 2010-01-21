«Евротэк» не планирует открытие новых магазинов

ЗАО «Евротэк» (Киев) в этом году не планирует открытие новых магазинов, а намерено сконцентрироваться на развитии приобретенных в 2009 году розничных сетей «Квартал» и «Союз» (Чернигов) и «Арсен» (Львов).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы компании «Евротэк» Татьяна БОЙКО.

«Скорее всего, в 2010 году открывать магазины компания не будет. Это связано с тем, что первоочередными планами на 2010 год является «доведение до ума» приобретенных в 2009 году сетей «Арсен», «Союз» и «Квартал», - сказала она.

При этом компания не планирует проведение ренбрендинга приобретенных сетей.

«Ребрендинг не планируется. Будем развивать под существующими брендами, в рамках существующих форматов», - уточнила руководитель пресс-службы.

Т.БОЙКО также отметила, что в этом году компания намерена войти в тройку лидеров в продуктовой рознице Украины.

Справка УНИАН. ЗАО "Евротэк" (Киев) основано в 1995 году.

В сентябре 2008 года акционерами группы "Евротэк" стали Международная финансовая корпорация и один из инвестиционных фондов компании Нorizon Capital (Киев). В компанию было инвестировано около 30 млн. долл. и предоставлена возможность получения долгосрочного кредита в сумме 55 млн. долл. для дальнейшего развития.

В январе 2009 г. компания приобрела черниговскую компанию «Союз» (сеть эконом-магазинов "Квартал" и супермаркетов "Союз"), а в марте 2009 г. – львовскую сеть «Интермаркет» (сеть супермаркетов «Арсен», магазины «Интермаркет»).

На конец 2009 года «Евротэк» управляет 76 торговыми точками под разными брендами (33 эконом-магазина «Квартал», 19 супермаркетов «Союз», 9 супермаркетов «Арсен», 9 мини-гипермаркетов «Фреш» и 6 супермаркетов «Фреш-маркет») в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Львовской, Херсонской, Харьковской, Ивано-Франковской, Ровенской, Днепропетровской областях и Крыму.