В Крыму реализация скота и птицы на убой увеличилась

В Автономной Республике Крым, по предварительным данным, в 2009 г. в хозяйствах всех категорий производство мяса (реализация на убой скота и птицы в живом весе) составило 194,8 тыс. т, что на 2,3% больше уровня 2008 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в сельскохозяйственных предприятиях Крыма производство мяса возросло на 0,7% - до 107,2 тыс. т. В хозяйствах населения производство мяса увеличилось на 4,3% - до 87,6 тыс. т. Доля хозяйств населения в общем производстве мяса составила 45,0% (2008 г. - 44,1%).

Объем выращивания скота и птицы в сравнении с 2008 г. увеличился на 1,1 тыс. т (на 1,1%), а отношение его к реализации животных на убой составило 99,96% (в 2008 г. - 99,7%).

Как сообщал УНИАН, за январь-ноябрь 2009 г. в Крыму хозяйства всех категорий реализовали скота и птицы на убой (в живом весе) 178,2 тыс. т, что на 2,5% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

За 2009 год в Крыму на 1% увеличилось производство свежего и охлажденного мяса и субпродуктов домашней птицы – до 53 368 т. Одновременно с этим снижены объёмы производства говядины и телятины свежей и охлаждённой на 45,0% - до 2908 т, свинины свежей или охлажденной - на 27,6% до 2359 т.