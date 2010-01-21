В Виннице подорожали основные сорта хлеба

В Виннице на 5-15% подорожали основные сорта хлеба.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении экономики Винницкой областной госадминистрации.

Согласно сообщению, пшенично-ржаной хлеб "Подольский" подорожал на 4,56%, или 0,13 грн. - до 2,98 грн. за буханку, пшеничный "Традиционный" - на 12,17%, или на 0,28 грн. - до 2,58 грн. за буханку. Вырос в цене также батон "Улучшенный" - на 15,38%, или на 0,4 грн. - до 3,00 грн. за буханку.

В управлении экономики пояснили, что рост цен на хлеб вызван ростом минимальной заработной платы, подорожанием сырья, материалов и топлива.

Справка УНИАН. В Винницкой области основным производителем хлеба является "Концерн Хлебпром", на долю которого приходится более 70% производства хлеба, который реализуется под торговой маркой "Хлібна хата".