В Крыму производство безалкогольных напитков сократилось

В 2009 году в Автономной Республике Крым производство безалкогольных напитков сократилось на 1529,4 тыс. дал, или на 34%, по сравнению с 2008 г., - до 2965,5 тыс. дал.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

За минувший год предприятия Крыма произвели 1 762 тонны фруктовых и овощных соков и нектаров, что на 5 479 тонн или в 4,1 раза меньше, чем в 2008 году.

Кроме того, в 2009 г. производство воды минеральной негазированной в Крыму уменьшилось на 142,7 тыс. дал, или на 26,5%, и составило 395,3 тыс. дал, газированной воды - на 1245 тыс. дал, или в 2,2 раза, до 1070 тыс. дал.