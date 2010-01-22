Херсонский хлебокомбинат увеличил выпуск хлеба на 40%

ОАО “Херсонский хлебокомбинат” увеличил выпуск продукции на 40% - до 37 т/сутки в связи со снегопадами, которые затруднили поставку хлеба из Николаева.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил вице-мэр Херсона по вопросам транспорта и торговли Юрий ХРИСТИЧ.

По его словам, 21 января комбинат выпустил 22,5 тонны хлебобулочных изделий, однако уже на 22 января поступили заявки от розничных сетей на 37 тонн хлеба, которые предприятие обязалось удовлетворить.

Как сообщал УНИАН, из-за ухудшения метеоусловий затруднено движение транспорта на трассе между Херсоном и Николаевом.