В Житомирской области агропредприятия увеличили выручку от продаж

Выручка сельхозпредприятий Житомирской области за прошлый год от реализации продукции в денежном эквиваленте увеличилась на 71,8 млн. грн., по сравнению с аналогичным показателем 2008 года, – до 794,3 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Житомирской ОГА.

Уточняется, что выручка от реализации продукции растениеводства увеличилась на 84,2 млн. грн. - до 498,1 млн. грн., что составляет 63% в общем объеме рализации продукции за прошлый год.

В животноводстве этот показатель увеличился на 34,8 млн. грн. к 2008 году – до 238 млн. грн.- 30% в общем объеме реализации.

55% агроформирований области завершили год с прибылью. Сумма полученной прибыли составляет 61,1 млн. грн. при уровне рентабельности в 8,7%.

Рост объемов производства достигнут, в основном, за счет растениеводческой продукции, которой произвели на 1 млрд. 892 млн. грн. (104,2% к показателю 2008 года).

Как сообщал УНИАН, в 2009 году общий объем валовой продукции АПК в Житомирской области во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах 2008 года составляет 3 млрд. 324 млн. грн. или 103,7% к показателю 2008 года.