В Черкасской области продажи на сельхозрынках сократились на 3%
12:13, 22 января 2010Агро
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В 2009 году при росте цен на 12%
В Черкасской области объемы реализации сельскохозяйственной продукции на рынках в 2009 году сократились на 3% по сравнению с 2008 годом при росте цен на 11,5%.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.
Согласно сообщению, продукция животноводства в 2009 году подорожала на 17,4%, а объемы ее реализации уменьшились на 1,6% по сравнению с 2008 годом. Продажа продукции растениеводства сократилась на 4,9% при росте цен на 1,7%.
В частности, молочные продукты подорожали на 12,2%, а их реализация увеличилась на 1%. Куриные яйца подорожали на 28,1% при увеличении продаж на 1,1%. Реализация сахара сократилась на 34,5% при росте цены на 44,5%.
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