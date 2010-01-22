В Черкасской области продажи на сельхозрынках сократились на 3%

В Черкасской области объемы реализации сельскохозяйственной продукции на рынках в 2009 году сократились на 3% по сравнению с 2008 годом при росте цен на 11,5%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, продукция животноводства в 2009 году подорожала на 17,4%, а объемы ее реализации уменьшились на 1,6% по сравнению с 2008 годом. Продажа продукции растениеводства сократилась на 4,9% при росте цен на 1,7%.

В частности, молочные продукты подорожали на 12,2%, а их реализация увеличилась на 1%. Куриные яйца подорожали на 28,1% при увеличении продаж на 1,1%. Реализация сахара сократилась на 34,5% при росте цены на 44,5%.