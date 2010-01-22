Новая детская манная каша от Хорольского комбината детских продуктов

ОАО "Хорольский молочноконсервный комбинат детских продуктов" (Полтавская обл.) начал продавать новую детскую молочную манную кашу.

Об этом журналистам сообщили в руководстве предприятия.

"Мы начали реализацию новой каши. Это молочная манная каша, которая вышла под торговой маркой "Малютка". Продукт предназначен для питания детей с пятимесячного возраста, обогащенный 12-ю видами витаминов и железом. Молочная манная каша "Малютка" изготовлена исключительно из натурального сырья, без ГМО, консервантов или красителей",-сообщила представитель предприятия.

ОАО "Хорольский молочноконсервный комбинат детских продуктов" является одним из крупнейших в Украине производителей сухих молочных смесей для детей. Комбинат выпускает продукцию под ТМ "Малыш" и "Малютка". В 2008 г. доходы ОАО от реализации продукции составили 135 млн грн., чистая прибыль 1,2 млн грн.