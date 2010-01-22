Новая детская манная каша от Хорольского комбината детских продуктов
ТМ "Малютка" без ГМО
ОАО "Хорольский молочноконсервный комбинат детских продуктов" (Полтавская обл.) начал продавать новую детскую молочную манную кашу.
Об этом журналистам сообщили в руководстве предприятия.
"Мы начали реализацию новой каши. Это молочная манная каша, которая вышла под торговой маркой "Малютка". Продукт предназначен для питания детей с пятимесячного возраста, обогащенный 12-ю видами витаминов и железом. Молочная манная каша "Малютка" изготовлена исключительно из натурального сырья, без ГМО, консервантов или красителей",-сообщила представитель предприятия.
ОАО "Хорольский молочноконсервный комбинат детских продуктов" является одним из крупнейших в Украине производителей сухих молочных смесей для детей. Комбинат выпускает продукцию под ТМ "Малыш" и "Малютка". В 2008 г. доходы ОАО от реализации продукции составили 135 млн грн., чистая прибыль 1,2 млн грн.