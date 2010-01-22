В Крыму увеличилось производство сельхозпродукции

В Автономной Республике Крым объемы производства валовой продукции сельского хозяйства по итогам 2009 года увеличились на 4,3%, или 182,6 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 4 млрд. 418,9 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики АРК.

Согласно сообщению, производство продукции растениеводства в 2009 году увеличилось на 4,8%, животноводства – на 3,9% по сравнению с 2008 годом.

В частности, сельхозпредприятия Крыма увеличили производство продукции животноводства на 2,4%, или 22,6 млн. грн., – до 967,2 млн. грн., растениеводства – снизили на 14,6%, или 172,3 млн. грн., – до 1006,2 млн. грн.

Хозяйства населения Крыма за 2009 год увеличили производство продукции животноводства на 5%, или 60 млн. грн., – до 1258,4 млн. грн., растениеводства – на 29,8%, или 272,2 млн. грн., – до 1187,1 млн. грн.