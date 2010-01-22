МинАП обнародовало проект постановления о выплате дотаций

Кабмин планирует утвердить порядок начисления, выплаты и использования средств, направленных для выплаты дотаций сельскохозяйственным товаропроизводителям за поставленые ими перерабатывающим предприятиям молоко и мясо в живом весе.

Об этом идет речь в проекте постановления Кабинета Министров "О реализации пункта 11.21 статьи 11 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость" обнародованном на официальном сайте Министерства аграрной политики, сообщает АПК-Информ.

Как отмечается в проекте постановления, данный порядок устанавливает механизм начисления, выплаты и использования средств, направленных на выплату дотаций перерабатывающими предприятиями сельскохозяйственным товаропроизводителям независимо от формы собственности и хозяйствования, включая личные крестьянские хозяйства, за поставленные ими начиная с 31 декабря 2009 года перерабатывающим предприятиям молоко и мясо в живом весе.

Начисление и выплата дотаций проводится перерабатывающими предприятиями всех орм собственности, которые имеют собственные и арендованные перерабатывающие мощности.

Кроме того, данный порядок не распространяется на операции по поставке молока, молочной продукции, мяса и мясопродуктов, изготовленных перерабатывающими предприятиями из импортированного сырья и из сырья, поставленного не в живом весе и не собственного производства сельскохозяйственного товаропроизводителя, по поставке импортированного сырья, по поставке молока и мяса в живом весе посредниками, а также по переработке сырья на давальческих условиях.

Проект постановления подготовлен во исполнение плана организации подготовки проектов актов, необходимых для обеспечения реализации Закона Украины от 22 декабря 2009 г. № 1782 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки агропромышленного комплекса в условиях мирового финансового кризиса", одобренного на заседании Кабинета Министров Украины 13 января 2010 года.

Законом № 1782 определено, что порядок начисления, выплаты и использование средств, направленных для выплат дотаций сельскохозяйственным товаропроизводителям за поставленые ими перерабатывающим предприятиям молоко и мясо в живом весе, определяется Кабинетом Министров Украины, что требует принятия данного проекта постановления.