РФ увеличит импорт сахара на 65,5% в 2010 г

Россия в этом году может увеличить импорт сахара-сырца на 65,5 процента до 2,4 миллиона тонн с прошлогодних 1,45 миллиона тонн, и повысить внутреннее производство свекловичного сахара в сезоне 2010/2011 года на 27 процентов, до 4,2 миллиона тонн, сообщил Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сообщает Агро Перспектива.

Мировой дефицит сахара, вызванный спадом производства в основных странах-поставщиках из-за плохих погодных условий, заставит многие страны перераспределить посевные площади под сахар в ущерб зерновым, отмечает ИКАР в своем обзоре. Россия не будет исключением — площади под сахарную свеклу в 2010 году увеличатся минимум на 15 процентов, до 1 миллиона гектаров, что при благоприятных погодных условиях позволит поднять внутреннее производство почти на треть, прогнозируют эксперты. Пессимистичный прогноз ИКАР с учетом погодных и экономических рисков — рост производства российского свекловичного сахара на 10 — 11 процентов до 3,6 — 3,8 миллиона тонн. Общее потребление сахара в РФ, по оценкам ИКАР, в 2010 году составит 5,7 — 5,8 миллиона тонн. Внутренние запасы в РФ на конец декабря составили 2,2 миллиона тонн — самый низкий показатель за последние 13 лет. Цены на внутреннем рынке останутся высокими из-за таможенной политики. По утвержденному режиму импорта сахара в рамках созданного между РФ, Белоруссией и Казахстаном Таможенного союза в январе — мае ввозные пошлины на сырец составят $140 за тонну, в мае — июле — $50 — $85 за тонну. В результате осенью 2010 года оптовые цены на сахар в РФ составят 24 рубля за килограмм, прогнозирует ИКАР. Прогнозы ИКАР выглядят оптимистичнее оценок отраслевого Союза сахаропроизводителей, ожидающего в 2010 году рост производства свекловичного сахара на 11 процентов, до 3,7 миллиона тонн и увеличение производства из импортного сырца на 44 процента до 2,1 миллиона тонн.