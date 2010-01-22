«Баядера» начнет строить вторую очередь завода «НВК»

Группа компаний «Баядера», один из крупнейших производителей алкогольной продукции в Украине, планирует в апреле 2010 г. начать строительство второй очереди ликероводочного завода «Национальная водочная компания» в Черкасской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила Президент группы компаний «Баядера» Ольга НЕЧИТАЙЛО-РИДЖОК на встрече с журналистами в Киеве в пятницу.

«Мы приступим к строительству второго этапа завода в Черкасской области… В апреле забьем первый колышек», - сообщила она.

Необходимость строительства, по словам О.НЕЧИТАЙЛО-РИДЖОК, вызвана нехваткой производственных мощностей. Объем инвестиций не озвучивается.

По словам О.НЕЧИТАЙЛО-РИДЖОК, строительство второй производственной площадки на территории завода позволит увеличить его производственные мощности вдвое – с 24 млн. бутылок объемом 0,5 л. до 48 млн. бутылок. Она сообщила, что компания уже подготовила проект, который на данный момент проходит экспертизу. В компании надеются завершить строительство завода через 1,5 года.

Справка УНИАН. Группа «Баядера» под управлением ООО «Баядера Холдинг» занимается производством собственных торговых марок алкогольных напитков, а также импортом и дистрибуцией ликеро-водочных изделий. Работает на рынке с 1991 года.

В группу входят: ООО "Баядера Холдинг" – управляющая компания; ООО "Национальные алкогольные традиции" (Украина) (ООО «НАТ») – маркетинг и управление производством; ООО "Национальная водочная компания" (ООО «НВК») – завод-производитель ликероводочной продукции: торговые марки «Хлібний Дар», «Цельсій», «Козацька Рада», «Перша Гільдія», «Байка», «La Fеmme», «Моя»; ОАО "Коблево" – производство винной продукции: торговые марки «Коблево», «Bon Vin», «Маренго»; ООО "Баядера Импорт" – эксклюзивный импортер и дистрибьютор алкогольной продукции на территории Украины; ЧП "Баядера" и «Авант Трейд» – дистрибьютор собственных алкогольных брендов на территории Украины; ООО "Национальные алкогольные традиции" (Россия) – дистрибуция алкогольных напитков на территории РФ.