«Баядера» увеличила продажи в Украине

Группа компаний «Баядера», один из крупнейших производителей алкогольной продукции в Украине, в 2009 г. увеличила продажи ликероводочной продукции на внутреннем рынке Украины на 55% против показателя 2008 г. - до 9,24 млн. дал.

Об этом сообщил генеральный директор ООО «НАТ» Группы компаний «Баядера» Роман ВАШКОЛУП на встрече с журналистами в Киеве в пятницу.

По его словам, по итогам 2009 года производство ликероводочной продукции завода «Национальная водочная компания» ГК «Баядера» (Черкасская обл.) выросло на 58% против 2008 г. - до 9,61 млн. дал. При этом доля завода «НВК» по производству ликероводочных изделий составляет 21%, а по реализации на внутреннем рынке – 23,7%.

Кроме того, Р.ВАШКОЛУП напомнил, что в конце марта 2009 г. компания начала экспорт продукции в Россию, однако отметил, что сейчас пока рано говорить о результатах.

Также в 2009 г. ГК «Баядера» инвестировала более 60 млн. грн. в развитие производства, в том числе, в «НВК» - 35 млн. грн.

Справка УНИАН. Группа «Баядера» под управлением ООО «Баядера Холдинг» занимается производством собственных торговых марок алкогольных напитков, а также импортом и дистрибуцией ликеро-водочных изделий. Работает на рынке с 1991 года.

В группу входят: ООО "Баядера Холдинг" – управляющая компания; ООО "Национальные алкогольные традиции" (Украина) (ООО «НАТ») – маркетинг и управление производством; ООО "Национальная водочная компания" (ООО «НВК») – завод-производитель ликероводочной продукции: торговые марки «Хлібний Дар», «Цельсій», «Козацька Рада», «Перша Гільдія», «Байка», «La Fеmme», «Моя»; ОАО "Коблево" – производство винной продукции: торговые марки «Коблево», «Bon Vin», «Маренго»; ООО "Баядера Импорт" – эксклюзивный импортер и дистрибьютор алкогольной продукции на территории Украины; ЧП "Баядера" и «Авант Трейд» – дистрибьютор собственных алкогольных брендов на территории Украины; ООО "Национальные алкогольные традиции" (Россия) – дистрибуция алкогольных напитков на территории РФ.