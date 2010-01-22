«Баядера» создала вторую дистрибьюторскую компанию

Группа компаний «Баядера», один из крупнейших производителей алкогольной продукции в Украине, создала вторую дистрибьюторскую компанию «Авант Трейд».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на встрече с журналистами президент группы компаний «Баядера» Ольга НЕЧИТАЙЛО-РИДЖОК.

По ее словам, с 2010 года в структуру Группы компаний «Баядера» введена вторая дистрибуционная компания ООО «Авант Трейд» для повышения качества дистрибуции продукции.

Президент компании пояснила, что это будут две независимые структуры, «с отдельными складами, отдельными офисами», и здоровая конкуренция между ними позволит улучшить качество дистрибуции и увеличить объем продаж.

Все бренды компании, которых более тридцати, будут разделены между двумя собственными дистрибьюторскими компаниями: ЧП «Баядера» и ООО «Авант Трейд». ЧП «Баядера» будет дистрибутировать ТМ «Хлебный дар», «Козацька Рада», «Перша Гільдія», La Femme, а также весь перечень импортируемых брендов. ООО «Авант Трейд» – ТМ «Цельсий», «Байка», «Коблево», «Маренго», Bon Vin, «Моя».

В компании надеются, что к следующему торговому сезоне – зиме – работа обеих дистрибьюторских компаний будет налажена.

Справка УНИАН. Группа «Баядера» под управлением ООО «Баядера Холдинг» занимается производством собственных торговых марок алкогольных напитков, а также импортом и дистрибуцией ликеро-водочных изделий. Работает на рынке с 1991 года.

В группу входят: ООО "Баядера Холдинг" – управляющая компания; ООО "Национальные алкогольные традиции" (Украина) (ООО «НАТ») – маркетинг и управление производством; ООО "Национальная водочная компания" (ООО «НВК») – завод-производитель ликеро-водочной продукции: торговые марки «Хлібний Дар», «Цельсій», «Козацька Рада», «Перша Гільдія», «Байка», «La Fеmme», «Моя»; ОАО "Коблево" – производство винной продукции: торговые марки «Коблево», «Bon Vin», «Маренго»; ООО "Баядера Импорт" – эксклюзивный импортер и дистрибьютор алкогольной продукции на территории Украины; ЧП "Баядера" и «Авант Трейд» – дистрибьютор собственных алкогольных брендов на территории Украины; ООО "Национальные алкогольные традиции" (Россия) – дистрибуция алкогольных напитков на территории РФ.