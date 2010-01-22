В Тернопольской обл. производство хлебобулочных изделий снизилось

В Тернопольской области в 2009 году объемы производства хлебобулочных изделий уменьшились на 12,8% по сравнению с 2008 годом. Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Тернопольского областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, в целом в области было произведено 15,2 тыс. тонн хлебопродукции. Уменьшение объемов производства он объяснил увеличением числа малых предприятий, которые работают полулегально, а также завозом до 10 тыс. тонн хлебопродуктов в год из соседних областей, в основном – из Хмельницкой.

Прирост в отрасли, по данным А.МАЙКИ, в 2009 г. обеспечили предприятия Збаражского района, которые нарастили объемы производства в 2 раза - до 76 т, Кременецкого района (+28%, произвели 1,4 тыс. т), Черткивского (+17%, 720 т), Шумского (+7%, 1,2 тыс. т).

При этом крупнейшие производители хлебной продукции в области уменьшили объемы производства: предприятия Пидволочиского района – в 2 раза, до 3,1 тыс. т, Тернополя – на 9% до 5,7 тыс. т.

Всего в области действует 21 предприятие (хлебозаводы и пекарни), которые имеют влияние на показатели отрасли.