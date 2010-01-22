В Тернопольской обл. производство муки снизилось на 2,2%

В Тернопольской области в 2009 году объемы производства муки по сравнению с 2008 годом уменьшились на 2,2%.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, в целом было произведено 67,6 тыс. тонн муки.

Уменьшение объемов производства муки А. МАЙКА объяснил тем, что в Чертковском районе объемы производства сократились на 3 тыс. т (15%), поскольку из госрезерва местному КХП не были предоставлены средства на заготовку зерна. В то же время нарастили объемы предприятия Тернополя (+2%), Бучачского района (+10,5%) и Подволочисского (+16,5%).

В целом в мукомольной отрасли области работает 8 предприятий, которые оказывают влияние на показатели отрасли.

Производство круп в 2009 году в Тернопольской области уменьшилось на 18,4% - до 7,5 тыс. т.

В Бучачском районе, по данным А. МАЙКИ, производство круп уменьшилось вдвое, поскольку из-за нерентабельности и перенасыщенности рынка круп местное предприятие перешло на производство муки.

Увеличил объемы производства круп на 17% лишь Тернополь, где производится только гречка.

Всего в Тернопольской области крупы производят 4 предприятия.