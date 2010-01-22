В Винницкой обл. производство мяса сократилось

Предприятия Винницкой области в 2009 году сократили производство мяса на 25,2%, колбасы - на 49,5% по сравнению с 2008 годом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

По его словам, сокращение производства мясной и колбасной продукции в 2009 году произошло из-за дефицита сырья и оборотных средств у предприятий.

В частности, в 2009 г. предприятия Винницкой области выработали 23,958 тыс. тонн мяса, что на 8,711 тыс. тонн (25,2%) меньше, чем в 2008 году. По сравнению с декабрем 2008 г. в декабре 2009 года производство мяса сократилось на 14%, или на 0,315 тыс. тонн, – до 1,947 тыс. тонн. По сравнению с ноябрем 2009 года в декабре выработано мяса на 8,07%, или на 0,085 тыс. тонн, меньше.

Кроме того, в 2009 году предприятия Винницкой области выпустили 4,008 тыс. тонн колбасных изделий, что на 3,923 тыс. тонн (49,5%) меньше, чем в 2008 году. По сравнению с декабрем 2008 г. в декабре 2009 года производство колбасы сократилось на 37,56%, или на 219 тонн, – до 364 тонн. По сравнению с ноябрем 2009 года производство колбасы возросло на 13,4%, или на 43 тонны.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями мяса и мясопродуктов в Винницкой области являются предприятие „Тульчинмясо”, расположенное в Тульчине, птицекомбинат "Бершадский", расположенный в селе Флорино Бершадского района, Казатинский птицекомбинат, расположенный в Казатине, и „Ивано-Франковск-Винницамясо”.

Всего в Винницкой области действует 18 мясоперерабатывающих предприятий.