В Херсонской обл. выпуск хлебобулочных изделий сократился
18:04, 22 января 2010Агро
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В 2009 году на 6,9%
В Херсонской области в 2009 году по сравнению с 2008 годом выпуск хлебобулочных изделий сократился на 6,9%, муки – на 13,7%.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.
Согласно сообщению, всего в прошлом году в области было произведено 31,8 тыс. т хлебобулочных изделий и 114,75 тыс. т муки.
Также в 2009 году в области сократилось производство макаронных изделий без начинки и термообработки на 0,9% - до 4,2 тыс. т.
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