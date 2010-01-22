В Херсонской обл. выпуск хлебобулочных изделий сократился

В Херсонской области в 2009 году по сравнению с 2008 годом выпуск хлебобулочных изделий сократился на 6,9%, муки – на 13,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Согласно сообщению, всего в прошлом году в области было произведено 31,8 тыс. т хлебобулочных изделий и 114,75 тыс. т муки.

Также в 2009 году в области сократилось производство макаронных изделий без начинки и термообработки на 0,9% - до 4,2 тыс. т.