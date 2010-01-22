Кабмин повысил минимальные цены на алкоголь

Кабинет министров Украины повысил минимальные отпускные и розничные цены на алкогольные напитки.

Соответствующее постановление "О внесении изменений в дополнение к постановлению от 30 октября 2008 г. № 957» от 23 декабря 2009 г. № 1428 опубликовано на сайте парламента.

Согласно документу, минимальная оптово-отпускная цена на водку и ликеро-водочные изделия устанавливается на уровне 68,05 за 1 литр 100%-ного спирта, розничная - 89,8 грн., на коньяк трехзвездочный - 95,35 грн. и 131,6 соответственно, коньяк четырехзвездочный - 106,3 и 146,7 грн., пятизвездочный - 120,8 и 166,7 грн. и на другие спиртовые дистилляты и спиртные напитки - 95,35 и 131,6 грн.

На вина в стеклянной таре емкостью 0,7 л и в другой таре емкостью 1 л минимальные розничные цены составляют 12 грн.

Напомним, ранее Кабмин установил минимальную оптово-отпускную цену на водку и ликеро-водочные изделия на уровне 58,33 грн. за 1 литр 100% спирта, розничную – 70 грн. за 1 литр 100% спирта. Минимальная оптово-отпускная цена на коньяк «3 звезды» установлена на уровне 104,17 грн. за 1 литр 100% спирта, розничная – 125 грн., на коньяк «4 звезды» – 116,67 грн. и 140 грн. соответственно, на коньяк «5 звезд» – 133,33 грн. и 160 грн.

На другие спиртовые дистилляты и спиртные напитки минимальная оптово-отпускная цена составляет 104,17 грн. за 1 литр 100% спирта, розничная – 125 грн.