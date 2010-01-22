«Баядера» начала разлив вина в Tetra Pak

Группа компаний «Баядера», один из крупнейших производителей алкогольных напитков в Украине, выводит на рынок вино в упаковке Tetra Pak емкостью 1 литр под ТМ «Світ натуральних вин».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на встрече с журналистами президент группы компаний «Баядера» Ольга НЕЧИТАЙЛО-РИДЖОК.

По ее словам, вина будут разливаться на заводе компании «Коблево», где было установлено специальное оборудование, и появятся в продаже в начале февраля.

В информации компании указывается, что ассортимент ТМ «Світ натуральних вин» будет включать пять позиций вин: полусладкое красное «Кадарка Лагідна», полусладкое белое «Тамянка Лагідна», полусладкое розовое «Ізабелла Ароматна», а также белый и красный «Портвейн Таврида». В рознице стоимость вина составит 12 грн за литр.

Также О.НЕЧИТАЙЛО-РИДЖОК добавила, что через месяц - «к весне» компания планирует вывести еще одну ТМ вин в упаковке Tetra Pak под ТМ «Carta de vinos».

Компания оценивает сегмент рынка в упаковке Tetra Pak как очень интересный и перспективный. Инвестиции в проект не озвучиваются.

Кроме того, компания «в течение трех-четырех месяцев» намерена вывести на рынок водку ТМ «Рада», которая будет представлена в ценовом сегменте около 100 грн.

Справка УНИАН. Группа «Баядера» под управлением ООО «Баядера Холдинг» занимается производством собственных торговых марок алкогольных напитков, а также импортом и дистрибуцией ликероводочных изделий. Работает на рынке с 1991 года.

В группу входят: ООО "Баядера Холдинг" – управляющая компания; ООО "Национальные алкогольные традиции" (Украина) (ООО «НАТ») – маркетинг и управление производством; ООО "Национальная водочная компания" (ООО «НВК») – завод-производитель ликероводочной продукции: торговые марки «Хлібний Дар», «Цельсій», «Козацька Рада», «Перша Гільдія», «Байка», «La Fеmme», «Моя»; ОАО "Коблево" – производство винной продукции: торговые марки «Коблево», «Bon Vin», «Маренго»; ООО "Баядера Импорт" – эксклюзивный импортер и дистрибьютор алкогольной продукции на территории Украины; ЧП "Баядера" и «Авант Трейд» – дистрибьютор собственных алкогольных брендов на территории Украины; ООО "Национальные алкогольные традиции" (Россия) – дистрибуция алкогольных напитков на территории РФ.