“Наш Край” ищет стратегического инвестора

Торговая сеть «Наш Край» (Луцк) ищет стратегического инвестора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По словам генерального директора инвестиционной группы «VolWest Group» Игоря ФЕРЕНЦА, в течение прошлого года компания провела переговоры с кредиторами, «на сегодня найдено общее понимание относительно последующего сотрудничества и развития партнерских взаимоотношений».

Он отметил, что сегодня сеть развивается за счет собственных средств.

«Однако ключевым заданием на 2010 год остается поиск стратегического инвестора», - сказал гендиректор компании.

И.ФЕРЕНЦ сообщил, что в настоящее время компания находится в состоянии переговоров с несколькими иностранными инвестиционными фондами и финансовыми компаниями, которые работают на рынке Украины.

«Пока еще никаких предварительных соглашений нет, но есть разные предложения, которые мы анализируем и обсуждаем. Решение в этом направлении будет зависеть от того, какой эффект это будет иметь для развития бизнеса», - отметил он.

В компании добавили, что компания рассматривает все варианты поиска инвестиций, но, скорее всего, речь о продаже контрольного пакета акций не идет.

По данным пресс-службы, в 2009 году товарооборот сети составил 450 млн. грн. На протяжении 2009 года было открыто 22 магазина, из них 7 собственных и 15 франчайзинговых.

Генеральный директор сети «Наш Край» Виктор МОЛЬЧЕНКО отметил, что основным источником увеличения количества магазинов для компании остается франчайзинг, «поэтому в 2010 году мы планируем расширить и усовершенствовать нашу программу франчайзинга и привлечь новых партнеров».

Справка УНИАН. Сеть «Наш Край» (Луцк) - национальный оператор рынка ритейла, представленный в трех форматах: супермаркет, магазин у дома и экспресс. Стратегическое управление компанией осуществляет инвестиционная компания «VolWest Group», а тактическое – управляющая компания «Наш Край-ЛЦ». На сегодня в рамках стратегии развития сети действует система франчайзинга. Первый магазин начал свою работу в 2001 году. На конец 2009 года сеть «Наш Край» состояла из 55 магазинов.