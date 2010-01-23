В Крыму вновь продлили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение, ранее объявленное в Крыму, продлено на сегодняшний день.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, на территории автономии ожидаются метели, налипание мокрого снега, гололедица, усиление скорости северо-восточного ветра 15-20 м/с (утром и днем местами до 25 м/с).

Кроме того, спасатели предупреждают, что 24, 25, 26 января в связи с вторжением арктического холодного ветра на территории Крыма ожидается резкое понижение температуры. Дневная температура будет составлять 10-15 градусов мороза, ночью - до 17-22 градусов мороза.

25-26 января на южном побережье Крыма днем 6-9 градусов мороза, ночью 10-13 градусов мороза.

Крым живет в условиях штормового предупреждения с начала недели. В понедельник местное управление МЧС сообщило, что 19-20 января в автономии будут дождь с переходом в снег, гололедица, налипание мокрого снега, сильный ветер.

В среду непогода оставила без света 52 населенных пункта. Бригады электриков проводили ремонтные работы.