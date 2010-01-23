Депутаты запретили продавать пиво в общественных местах

Производители пива удовлетворены принятым накануне Верховной Радой законом, ограничивающим реализацию и потребление слабоалкогольных напитков и пива в общественных местах, пишет Дело

Рада запретила продавать пиво в общественных местах. Новый закон, который фактически приравнивает пиво к водке – в частности, на него распространяются те же ограничения, что и на водку и сигареты, оказался несколько мягче, чем хотелось водочникам, его лоббировавшим. Запрещаются продажи пива и слабоалкогольных напитков в транспорте. Вне закона также продажа хмельного напитка на массовых мероприятиях. Причем, за нарушение этих норм депутаты установили очень высокие штрафы 3400 гривен. Но главное ограничение – запрет на продажу хмельного напитка в ларьках, производителям пива удалось убрать из закона.

Пивовары соглашаются с необходимостью запрета продажи пива несовершеннолетним, но выражают опасения по поводу остальных ограничений, прописанных в законе. "Мы поддерживаем закон в части ограничения потребления пива несовершеннолетними. Но в остальном ограничения очень существенные", - сказала Галина Коренькова, гендиректор ассоциации "Укрпиво".

Вместе с тем, участники рынка осторожно говорят о запрете употребления алкоголя в общественных местах – они согласны с тем, что пиво лучше пить в специальных заведениях, но не исключают, что это приведет к снижению его продаж. "Мы не проводили исследований на предмет того, какой процент потребителей пьет пиво в общественных местах. Может быть, это приведет к снижению объемов продаж пива. Но мы согласны с тем, что пиво нужно употреблять в специальных заведениях, - сказал исполнительный директор ОАО ПБК "Славутич" Игорь Товкач.

Ярыми агитаторами за ограничение потребления пива выступают водочные компании. "Пиво по своей сути является слабоалкогольным напитком. Закрепление этого статуса на законодательном уровне и ограничении реализации данной продукции является логическим шагом. Это создает равные условия доступа к различным видам алкогольной продукции", - отметил директор Ассоциации "Укрводка" Иван Жолнер.

Именно водочники пролоббировали повышение в июне 2009 года акцизов на пиво и вино с 0,31 гривен до 0,6 гривен за литр. Это автоматически повысило стоимость хмельного напитка минимум на 0,50 гривен. Водочники рассчитывают на то, что при одинаковых ограничениях на продажу, а также при росте стоимости пива (минимальная стоимость водки составляет 17,96 гривен за 0,5 литра) потребитель сделает выбор в пользу более крепкого алкоголя.