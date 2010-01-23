В ЕС повышена оценка урожая пшеницы в 2010/11 МГ

Эксперты французского аналитического агентства Strategy Grains в своем последнем отчете скорректировали в сторону повышения оценки производства пшеницы и кукурузы в Евросоюзе в 2010/11 МГ, уменьшив при этом прогноз для ячменя, сообщает АПК-Информ.

Так, главным образом, благодаря переоценке посевов в Румынии и Германии прогнозный показатель урожая пшеницы в ЕС-27 достиг 133,7 млн. тонн, превысив на 380 тыс. данные предыдущего месяца, а также демонстрируя рост более чем на 3% в сравнении с прошлым сезоном. В то же время, посевная площадь под ячменем в Германии существенно снизилась, что отразилось на общем объеме производства зерновой в Евросоюзе. В настоящее время валовой сбор ячменя в странах ЕС-27 прогнозируется на уровне 58,2 млн. тонн, что на 530 тыс. тонн ниже предыдущего показателя и уступает на 6% объему производства прошлого года.

Между тем, добавим, что эксперты не исключают возможных изменений показателей производства зерновых в ближайшие месяцы с учетом погодных условий. Так, для пшеницы диапазон изменений (в плюс или в минус) составляет 10 млн. тонн, для ячменя - 5 млн. тонн.

Что касается баланса спроса и предложений на зерновом рынке, стоит отметить, что потребление пшеницы в странах ЕС-27 в 2010/11 МГ может сократиться (главным образом за счет фуражного использования, где конкурентоспособность пшеницы снизилась). В результате, несмотря на увеличение экспортных поставок в третьи страны и восстановление международного спроса в сегменте, переходящие запасы данной продукции могут повыситься. В свою очередь, в сегменте ячменя ожидается рост как потребления, так и экспорта, что приведет к некоторому сокращению запасов. Вместе с тем, как отмечают эксперты Strategy Grains, их уровень останется достаточно высоким, чтобы избежать роста цен.