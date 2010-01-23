Армения будет поставлять форель и раков в Калининград

По сообщению информационного агентства «Горячие новости из Армении», торговый представитель России в Армении Александр Зайцев в ходе встречи с журналистами в качестве одного из достижений 2009 года указал на стабильную деятельность компаний с российским капиталом в Армении.

Он также отметил важность того обстоятельства, что 22 армянские компании, занятые в сфере рыбной промышленности, прошли аттестацию в России и с нынешнего года начнут осуществлять экспорт раков и рыбы в Калининград. «Для Армении это очень хорошая и важная перспектива, а в России есть спрос на эти продукты», - подчеркнул он.

Руководитель инвестиционно-аналитической группы «Рыбного союза» и ГК «Хладопродукт», член Общественного совета при Росрыболовстве Т. Митупов отмечает, что в 2008 г. импорт России из Армении рыбы и рыбопродукции составил около 100 тонн на сумму $630 тыс. Основную долю в объеме импорта составляли раки и форель. Экспорт осуществлялся через 3 компании Армении «Севанская форель», «Карина» и «Посейдон».

С 10.11.2009 г. ввоз продукции водного промысла из Республики Армения на территорию Российской Федерации, проводится только с аттестованных Россельхознадзором предприятий.