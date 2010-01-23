Аграрный фонд проверят

Правительство поручило Главному контрольно-ревизионному управлению (ГлавКРУ) проверить деятельность Аграрного фонда в 2008–2009 гг. и в начале 2010 года. Это закреплено соответствующим распоряжением Кабинета министров №98 от 20 января 2010 года.

Информацию об итогах проверки ГлавКру должно передать правительству в мае 2010 года.

Аграрный фонд создан постановлением правительства Украины №543 от 6 июля 2005 года. Он является уполномоченным государственным учреждением по реализации ценовой политики в агропромышленном секторе и принадлежит к сфере управления Министерства аграрной политики.