Грузия сократила экспорт вина на 10%

Грузия в минувшем году экспортировала 10 млн 968,2 тыс. бутылок вина, что на 10% меньше, чем в 2008 году, сообщили в департаменте лозы и вина "Самтрест" Минсельхоза республики, сообщает Дело.

Сокращение экспорта было обусловлено уменьшением почти на треть поставок вина на Украину, рынок которой, после закрытия в 2006 году традиционного для Грузии российского рынка, стал главным для сбыта грузинской винной продукции.

В 2009 году экспорт грузинского вина на Украину сократился по сравнению с предыдущим годом на 2 млн 174,2 тыс. бутылок (в эквиваленте 0,75 литра), или на 32,2% - до 4 млн 573,5 тыс. бутылок (41,7% всего экспорта вина).

При этом вырос экспорт вина в Казахстан (с 8,7% до 16% всего экспорта), Беларусь (с 7,4% до 11,5%), а также в Латвию, Литву, Азербайджан, Китай.

Представитель департамента отметил, что в прошлом году Грузия расширила географию экспорта винной продукции с 40 до 45 стран, однако компенсировать потерю российского рынка, куда в прежние годы поставлялось более 80% грузинских вин, пока не удается.

В 2008 году Грузия экспортировала 12 млн 192,5 тыс. бутылок вина, что на 9,7% больше, чем в 2007 году.

Россия ввела запрет на импорт грузинского вина в марте 2006 года.