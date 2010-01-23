Тимошенко за создание государственного аграрного банка

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что создание государственного аграрного банка будет способствовать развитию аграрного бизнеса в Украине.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров, об этом она сказала на совещании с хозяйственным активом Киевской области в Обухове.

«Если мы наладим работу такого банка, мы обеспечим аграриев доступными долгосрочными кредитами», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что предоставление долгосрочных кредитов аграриям под низкие процентные ставки – это главный залог развития аграрного бизнеса в Украине. «Нужно, чтобы кредиты для аграриев стали долгосрочными – на 5-7 лет под 5% годовых в национальной валюте и без залога», - подчеркнула премьер-министр. При этом она добавила, что вместо залога будет применяться государственное страхование кредитов.

Глава правительства убеждена, что высокие кредитные ставки несовместимы с развитием экономики и ведением бизнеса. Ю.ТИМОШЕНКО также считает необходимым в корне изменить государственную финансовую кредитную политику.