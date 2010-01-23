Бесплатные земельные акты выдадут в течение трех месяцев

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что на сегодня в Украине выдано бесплатно 1 млн. земельных актов, а на протяжении трех месяцев, в случае, если к власти не вернется «мафия», будут выданы все 6 млн. земельных актов.

Об этом она заявила во время рабочей поездки в Киевскую область, сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров.

По ее словам, правительство еженедельно будет продолжать выдавать по 100 тыс. земельных актов.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что на сегодняшний день только в Киевской области уже выдано 57 тыс. бесплатных актов на право собственности на земельные участки.

В то же время глава правительства заявила, что выдаче земельных актов оказывается немыслимое сопротивление, особенно в Донецкой и Луганской областях. «Сказать, что это земельная мафия – это ничего не сказать. Мы три месяца ломаем ей позвоночник. Я освободила уже свыше 700 чиновников всех уровней в Госкомземе», – подчеркнула премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что завершит программу бесплатной выдачи земельных актов до конца. «Если выдано уже свыше 1 млн. актов, – это значит, что система начинает работать, и это значит, что за три месяца мы для страны настоящие акты выдадим полностью», – подчеркнула она.