Премьер вручила более 3,6 тыс. бесплатных актов на землю

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО вручила 3 тысячи 634 бесплатных акты на право собственности на земельные участки жителям Киевской области.

Как сообщили УНИАН в Управлении в связях из СМИ Секретариата Кабинета министров, Ю.Тимошенко выдала акты в Буче во время рабочей поездки по Киевской области.

Премьер-министр напомнила, что на сегодня в Украине выдано свыше 1 млн. бесплатных земельных актов и отметила, что на протяжении трех месяцев правительство планирует выдать бесплатно все 6 млн. земельных актов.