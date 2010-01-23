Премьер вручила более 3,6 тыс. бесплатных актов на землю
16:31, 23 января 2010Агро
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Жителям Киевской области
Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО вручила 3 тысячи 634 бесплатных акты на право собственности на земельные участки жителям Киевской области.
Как сообщили УНИАН в Управлении в связях из СМИ Секретариата Кабинета министров, Ю.Тимошенко выдала акты в Буче во время рабочей поездки по Киевской области.
Премьер-министр напомнила, что на сегодня в Украине выдано свыше 1 млн. бесплатных земельных актов и отметила, что на протяжении трех месяцев правительство планирует выдать бесплатно все 6 млн. земельных актов.
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