«Коблево» в 2009 г. увеличило реализацию вина на 70%

ОАО "Коблево", один из крупнейших производителей вина в Украине, по итогам 2009 г. увеличило реализацию вина на 70% по сравнению с 2008 г. – до 1,61 млн. дал.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что производство вина в 2009 году выросло на 63% - до 1,57 млн. дал.

Справка УНИАН. Группа «Баядера» под управлением ООО «Баядера Холдинг» занимается производством собственных торговых марок алкогольных напитков, а также импортом и дистрибуцией ликероводочных изделий. Работает на рынке с 1991 года.

В группу входят: ООО "Баядера Холдинг" – управляющая компания; ООО "Национальные алкогольные традиции" (Украина) (ООО «НАТ») – маркетинг и управление производством; ООО "Национальная водочная компания" (ООО «НВК») – завод-производитель ликероводочной продукции: торговые марки «Хлібний Дар», «Цельсій», «Козацька Рада», «Перша Гільдія», «Байка», «La Fеmme», «Моя»; ОАО "Коблево" – производство винной продукции: торговые марки «Коблево», «Bon Vin», «Маренго»; ООО "Баядера Импорт" – эксклюзивный импортер и дистрибьютор алкогольной продукции на территории Украины; ЧП "Баядера" и «Авант Трейд» – дистрибутор собственных алкогольных брендов на территории Украины; ООО "Национальные алкогольные традиции" (Россия) – дистрибуция алкогольных напитков на территории РФ.