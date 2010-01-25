Импорт рыбы и морепродуктов в Украине в 2009 г. сохранился на уровне 2008 г.

Несмотря на спад покупательной способности и дальнейшей девальвации гривни, в Украине в 2009 году импорт рыбы и морепродуктов остался в целом на уровне 2008 года.

Об этом сообщает эксперт ГП «Держзовнишинформ» в обзоре «Товарный монитор. Конъюнктура», №1 (49) 2010.

«Объемы мороженой сельди, завезенной в Украину на протяжении 2009 года, составят около 100 тыс. т, мороженого лосося – около 11 тыс. т, охлажденного лосося – около 6 т, что соответствует уровню импорта предыдущего года и порадовало торговцев, ожидающих существенного падения спроса», - отмечается в сообщении.