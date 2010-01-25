Рост украинского рынка свинины сдерживается импортом

Перспективы украинского рынка свинины будут зависеть от объемов импорта этой продукции, в первую очередь, из европейских стран, считает исполнительный директор Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Елизавета СВЯТКИВСКАЯ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ассоциации.

По предварительным оценкам, импорт свинины в 2009 году составил 140 тыс. тонн, при собственном производстве на уровне 500 тыс. тонн в убойном весе.

«Существенный рост отечественного производства сдерживает низкая покупательная способность внутреннего рынка и все еще достаточно высокая себестоимость производства отечественной свинины у многих производителей по сравнению с европейскими странами», - отметила Е.СВЯТКИВСКАЯ. Самые низкие расходы на производство - в Бразилии, Канаде и США, где низкие затраты на основные средства (в частности, на сооружение и содержание зданий), хотя сравнительно низкими затраты являются и в Дании.

Уровень цен, сохраняющийся в Украине в течение последних двух лет, стал стимулом к наращиванию поголовья и, таким образом, на 1 января 2010 года сельхозпредприятия увеличили поголовье свиней на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

«Ввиду ограниченности рынка сбыта, темпы наращивания поголовья могут замедлиться в текущем году, но сокращения производства говядины и импорта всех видов мяса остаются все еще весомым стимулом к наращиванию производства, - считает Е.СВЯТКИВСКАЯ. - Тем более, что украинцы традиционно отдают преимущество свинине перед говядиной».

Последующий рост рынка будет зависеть от формирования премиум сегмента охлажденного мяса. «В 2009 году основные производители свинины акцентировали свое внимание на производстве мясных и беконных пород свиней по современным технологиям. Но в вопросах технологий большинство все еще проходит период поиска оптимальных рационов и соотношения качество-цена. Еще не наработаны торговые марки, и возможно, кризисный год был не наилучшим для этого, но дальнейшее развитие производства свинины возможно по принципу развития рынка курятины, что, очевидно, мы будем наблюдать в ближайшие несколько лет», - сказала Е.СВЯТКИВСКАЯ.