Задержаны стрелявшие в руководителя Запорожского масложиркомбината

Сотрудники милиции задержали одного из заказчиков и двух исполнителей покушения на убийство заместителя председателя правления ОАО «Запорожский масложиркомбинат» Юрия ТАРАСОВА, которое произошло 14 декабря 2009 года в Днепропетровске.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области, следствием установлены двое 30-летних жителей Запорожья, которые заказали убийство Ю.ТАРАСОВА за прекращение получения ими сверхдоходов при сотрудничестве с ОАО.

Заказчики уплатили двум жителям Запорожья 20 тыс. грн. и выдали револьвер системы «Наган».

«Один из заказчиков и двое исполнителей задержаны и содержатся в изоляторе временного содержания Днепропетровска. Приняты меры для задержания второго заказчика убийства», - отмечается в сообщении ЦОС.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря 2009 года около 10.00 в реанимационное отделение одной из больниц Днепропетровска с огнестрельным ранением брюшной полости и левой руки был доставлен заместитель председателя правления ОАО «Запорожский масложиркомбинат» Ю.ТАРАСОВ. В тот день в 9.45 пострадавший сел в свой автомобиль «Лексус», который был припаркован у подъезда его дома. В это время к автомобилю подбежали двое неизвестных в черных масках, которые осуществили четыре выстрела в сторону переднего бокового стекла автомобиля.

По данному факту следственным отделом Ленинского райотдела милиции Днепропетровска возбуждено уголовное дело по ст. 15 ч. 2 (покушение на преступление) и ст. 115 ч. 1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.