Закон, лобирующий интересы табачных компаний, надо ветировать

Эксперты призывают Президента Виктора ЮЩЕНКО ветировать принятый Верховной Радой закон, касающийся ограничения потребления и продажи пива и слабоалкогольных напитков, который обеспечивает интересы табачных компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение было обнародовано сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам заведующего отделом контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Министерства здравоохранения Украины Константина КРАСОВСКОГО, речь идет о Законе "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий".

“И хотя в названии закона нет ни одного слова о курении, некоторые его положения существенно ослабят мероприятия по противодействию эпидемии курения в Украине. Табачные компании протянули изменения к законам относительно предотвращения и уменьшения потребления табачных изделий, чтобы навязать государству удобные для своего бизнеса правила”, - считает К.КРАСОВСКИЙ.

Он отметил, что до принятия вышеуказанного закона человек имел право в любом ресторане, кафе и баре требовать место, свободное от табачного дыма.

“Теперь же через Верховную Раду у людей забрали и это право. Обязательность 50% площади для некурящих остается, но при этом из закона изымаются слова “размещенной так, чтобы табачный дым не распространялся на эту территорию”. То есть - половина зала курит, а вторая половина - должна этим “законно” дышать”, - сказал К.КРАСОВСКИЙ.

По его словам, тормозится также еще одна норма, которая успешно помогает снижать уровень курения во всем мире, - размещение на пачках сигарет цветных рисунков, фотографий, демонстрирующих последствия курения. “Такие рисунки должны были появиться на сигаретах с 1 января 2011 года, или через 6 месяцев после утверждения рисунков Постановлением Кабмина и меняться каждые три года. Вместо этого закон №1171 предусматривает увеличить срок вступления в силу до 18 месяцев, а рисунки менять только через 3 года”, - отметил К.КРАСОВСКИЙ, подчеркнув, что данный закон также отменяет норму действующего законодательства о том, что в гостиницах для некурящих лиц отводится не менее 50% номеров, а также теперь разрешено создавать места для курения в закрытых спортивных сооружениях и ослаблены другие ограничения в курении.

Также К.КРАСОВСКИЙ отметил, что в тексте законопроекта №1171, принятому в первом чтении, никаких изменений к указанным законам не предусматривалось. “При представлении законопроекта №1171 его автор Николай ТОМЕНКО ни слова не сказал об изменениях относительно табакокурения. Поэтому 359 депутатов, которые поддержали изменения к закону, вероятно, считали, что речь идет только об ограничении потребления пива”, - допустил К.КРАСОВСКИЙ.

В свою очередь председатель Национального совета по вопросам здравоохранения населения Украины, член-корреспондент АМН Украины, профессор, экс-министр здравоохранения Николай ПОЛИЩУК отметил, что в Украине из-за курения ежегодно умирают 110 тыс. человек, 10% из них – это пассивные курильщики.

“Принятый народными депутатами закон №1171 полезный, в первую очередь, для табачных компаний и вредный для здоровья украинцев. Он противоречит государственной и мировой политике относительно уменьшения вредного влияния табака на здоровье людей”, - отметил Н.ПОЛИЩУК.

Как сообщал УНИАН, 21 января 2010 года Верховная Рада внесла изменения в ряд законодательных актов относительно ограничения потребления и продажи пива и слабоалкогольных напитков.

За принятие в целом Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" проголосовали 359 народных депутатов из 437, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом запрещается потребление пива (кроме безалкогольного), алкогольных и слабоалкогольных напитков в учреждениях здравоохранения; в учебных и образовательно-воспитательных заведениях; в общественном транспорте (включая транспорт международного сообщения), на остановках транспорта, в подземных переходах; в учреждениях культуры; в закрытых спортивных сооружениях (кроме пива в пластиковой таре); в лифтах и таксофонах; на детских площадках; на спортивных площадках: в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждениях. При этом запрещается курение табачных изделий в лифтах и таксофонах; в учреждениях здравоохранения; в учебных и образовательно-воспитательных заведениях; на детских площадках; на спортивных площадках; в подъездах жилых домов; в подземных переходах; в общественном транспорте (включая транспорт международного сообщения).

Согласно закону, запрещается продажа пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и табачных изделий лицами, не достигшим 18 лет.

На время проведения массовых мероприятий сельские, поселковые и городские советы в пределах соответствующей административной территории могут запретить или ограничить продажу пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных, слабоалкогольных напитков и курения табачных изделий.