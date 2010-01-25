В Черниговской обл. объем сельхозпроизводства сократился

В Черниговской области, по предыдущим расчетам, объем продукции сельского хозяйства за 2009 г. составил 98,7% от уровня 2008 г.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, в сельскохозяйственных предприятиях объемы продукции составили 100,7%, а в хозяйствах населения – 97,4% к уровню 2008 г.

По предыдущим данным, на Черниговщине в 2009 г. хозяйства всех категорий получили 2041,8 тыс. тонн зерна (включая кукурузу) в весе после доработки (94,5% от объемов 2008 г.). Сельскохозяйственные предприятия собрали 1838,6 тыс. т зерна (90% общего валового сбора), хозяйства населения – 203,2 тыс. т (10%). С одного гектара намолочено 31,8 ц зерновых (в 2008 г. – 32,1 ц). Сахарной свеклы (фабричной) собрано 221,4 тыс. т (60,3% от уровня 2008 г.).

Картофеля в прошлом году накопано 1534,7 тыс. т (на 1,8% больше, чем в 2008 г.). Производство овощей составило 199 тыс. т (83,6% от объемов 2008 г.) Традиционно основными производителями картофеля и овощей остаются хозяйства населения. Их доля составляет, соответственно, 93,9% и 96,1%.

За 2009 г. хозяйства всех категорий реализовали на убой 62,8 тыс. т скота и птицы в живом весе (88,3% к уровню 2008 г.), произвели 591,8 тыс. т молока (102%) и 247,2 млн. шт. яиц (91,5%). Удельный вес хозяйств населения в общем производстве мяса в прошлом году составил 55,9%, молока – 68,7%, яиц – 80,8%.