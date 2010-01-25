«Бисквит-Шоколад» увеличил реализацию новогодних подарков

Корпорация «Бисквит-Шоколад», один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции, по итогам 2009 года на 45% увеличила продажи новогодних подарков – до 360,9 тыс. наборов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

«Если в 2008 году предприятия корпорации - Харьковская бисквитная фабрика и кондитерская фабрика «Харьковчанка» - выпустили 248 тыс. новогодних наборов, то по результатам 2009 года - 360,9 тыс. подарков, то есть на 45,6% больше», - говорится в сообщении.

Общий вес выпущенных в 2009 году новогодних сладостей составил 156,5 тонн, что на 30% больше, чем в предыдущем году. Около 28% этой продукции отправлено на экспорт, в том числе в такие страны, как США, Германию, Израиль, Казахстан, страны Прибалтики и др.

Президент корпорации Алла КОВАЛЕНКО отметила, что компания значительно превысила плановые показатели по данному виду изделий. Предполагалось, что в 2009 году объем производства подарков сохранится на уровне прошлого года и составит около 120 тонн. «Даже несмотря на то, что мы не смогли поставлять наборы по линии Фонда социального страхования, мы выпустили продукции значительно больше, чем планировали, и продали все, что произвели, исключительно за счет рыночных действий», - отметила она.

Справка УНИАН. Корпорация «Бисквит-Шоколад» - один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции. Корпорация основана в 2004 году в составе АОЗТ «Кондитерская фабрика «Харьковчанка», АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика», ООО «Торговый дом «Престиж». В сферу ее управления также входят ОАО «Первухинский сахарный завод», ООО «Красноградский млын», ЗАО «Агрофирма им. Г.Сковороды», ООО «Агрофирма «Петропавловка».

Чистый доход корпорации по итогам 2008 года составил почти 590 млн. грн., чистая прибыль - 34,5 млн. грн., объем производства в натуральном выражении - 57,4 тыс. тонн кондитерских изделий. Корпорация поставляет кондитерские изделия более, чем в 20 стран мира, удельный вес экспорта по итогам прошлого года - около 30%.