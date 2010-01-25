В Тернопольской обл. производство спирта уменьшилось

В Тернопольской области производство спирта в 2009 году уменьшилось на 290 тыс. дал (3,6%).

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА, в целом спиртзаводы области произвели 7,7 млн. дал спирта.

Нарастили объемы производства Мариловский спиртзавод (+25%), который производит 30% от общего количества спирта в области, Ковалевский (+16%), Кобыловолокский (+12%), Залозецкий (+8%), Козловский (+1%) .

Уменьшение объемов производства спирта А. МАЙКА объяснил тем, что фактически в 2009 году не работали Бучачский мальтозный завод и Зарубинский спиртзавод, отсутствием рынков сбыта в связи со строительством крупными алкогольными брендами собственных спиртзаводов, невозвращением НДС и нехваткой оборотных средств. «В Украине сейчас перепроизводство спирта, поэтому очень большая конкуренция, как и за рубежом», – сказал А. МАЙКА.

В целом в спиртовой отрасли в области работают 10 предприятий.